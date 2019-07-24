歐洲熱浪持續　法國波爾多錄得41.2度破紀錄 (18:29)

法國大部分地區都已就炎熱天氣發出橙色警告，是該警告系統的第二高級別，預計巴黎到周四（25日）氣溫亦會刷新1947年的40.4℃紀錄。外界都將今次熱浪跟法國2003年8月的熱浪比較，當年熱浪造成近1.5萬人死亡。

面對炎熱天氣的不止法國，有天氣預測亦顯示比利時、德國和荷蘭等本周亦會受熱浪影響。比利時已向全國發出紅色天氣警告、英國亦預料會有破紀錄的35℃高溫，歐盟委員會轄下的哥白尼氣候變化服務（C3S）亦指出，西班牙和葡萄牙發生山火風險很高。

世界氣象組織（WMO）發言人努利斯（Claire Nullis）形容熱浪成為氣候變化的標誌：「我們在6月看到炎熱天氣日漸頻密，而且更早開始亦更猛烈。這並非一個會消失的問題。」

（BBC）

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