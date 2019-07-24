【逃犯條例】澳洲昆士蘭大學反修例集會遭中國留學生圍堵 (17:49)

修訂《逃犯條例》爭議未息，更蔓延至海外學府。有澳洲昆士蘭大學生於周三（24日）學生會活動上舉行反修例靜坐集會，並設置「流動連儂牆」讓途經學生、民眾留言。其間有大批中國留學生圍堵靜坐學生，雙方一度對峙。
當地傳媒報道，這批中國留學生在中午起聚集並包圍集會者。有學生稱，雙方對峙期間，有人以擴音器播放中國國歌，有戴口罩男子試圖撕去示威者設置的「連儂牆」及海報，亦有人聲稱現場女學生被滋擾，其間發生推撞，場面一度混亂。
校園保安及警方到場後分隔開兩批人，雙方擾攘一輪後，警方安排人數較少的集會者一方先行離去，最終集會於當地時間下午4時結束。
有參與事件的中國留學生事後發起聯署，形容集會者是「示威者」，包圍的中國留學生則是「正常中國學生」，強調他們到澳洲留學是基於澳洲和平及安全的環境，因此對今日校方容許集會的做法感非常失望，要求校方交代。
（澳洲SBS電視台）
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