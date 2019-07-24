阿肯色州禁素肉以「肉」標籤　輿論質疑違反美國憲法 (16:17)

這項名為「正確標籤」法例今年3月通過，禁止非動物肉製食品以「肉」、「腸」和「牛肉」等字眼標籤，禁止「椰菜花飯」稱為米飯、豆奶亦不可稱為牛奶，每項違規可被罰款最高1000美元（約7800港元）。

有素肉產品製造商和人權組織不滿，批評法例旨在保護傳統農業生產者的利益，免受替代肉類日益普及的影響。其中，替代肉產品製造商Tofurky聯同美國公民自由聯盟（ACLU）周一（22日）入稟法院，控告阿肯色州的農業部標準局長，稱該州違反憲法第一修正案，透過審查真實言論以保護肉類生產商的經濟利益，指出購買素肉漢堡（veggie burger）的消費者深明買的是「素肉」，沒有誤會，購買是出於對健康、環境和愛護動物的關注。

提出法案的州議會眾議員希爾曼（David Hillman）承認，法例目的正是要保護當地傳統農民。

阿肯色州有關法例並非全美首例，密蘇里州、路易斯安那州、密西西比州和南達科他州亦已通過類似法例。

（衛報/CNN/華盛頓郵報）

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