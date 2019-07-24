阿肯色州禁素肉以「肉」標籤　輿論質疑違反美國憲法 (16:17)

美國阿肯色州禁止「替代肉」以「肉」來標籤，法例周三（24日）正式生效，違者最高罰款1000美元。支持者認為替代肉並非真肉，包裝上的「素肉漢堡」、「素肉腸」等字眼會誤導消費者及令人混淆，素肉食品生產商質疑法例是保護肉食商，另有民權組織已入稟法院，指控新法違憲。
這項名為「正確標籤」法例今年3月通過，禁止非動物肉製食品以「肉」、「腸」和「牛肉」等字眼標籤，禁止「椰菜花飯」稱為米飯、豆奶亦不可稱為牛奶，每項違規可被罰款最高1000美元（約7800港元）。
有素肉產品製造商和人權組織不滿，批評法例旨在保護傳統農業生產者的利益，免受替代肉類日益普及的影響。其中，替代肉產品製造商Tofurky聯同美國公民自由聯盟（ACLU）周一（22日）入稟法院，控告阿肯色州的農業部標準局長，稱該州違反憲法第一修正案，透過審查真實言論以保護肉類生產商的經濟利益，指出購買素肉漢堡（veggie burger）的消費者深明買的是「素肉」，沒有誤會，購買是出於對健康、環境和愛護動物的關注。
提出法案的州議會眾議員希爾曼（David Hillman）承認，法例目的正是要保護當地傳統農民。
阿肯色州有關法例並非全美首例，密蘇里州、路易斯安那州、密西西比州和南達科他州亦已通過類似法例。