FBI局長：中國是美頭號諜報威脅 (11:43)

克里斯托弗．雷表示，中國公司並非獨立於中國共產黨，中國使用合法和非法手段包括黑客攻擊、與美國公司合作、從中國留學生獲取信息。他指出，一些主要大學已建立了一條知識產權回流中國的渠道，「這並非代表不應該與中國人做生意，但商界領袖、大學和其他機構需要對有關風險保持清醒的頭腦」。

華府表示，北京向海外中國專才提供經濟獎勵，「鼓勵」專才將先進技術帶回中國，令當局收緊中國留學生或研究所人員往美國的簽證審核。中國教育部上月發布赴美留學預警。

非牟利組織全美學者協會政策主任彼得森（Rachelle Peterson）向《美國之音》表示，美國學術機構開放的合作環境易遭間諜滲透，強調「不是所有中國學生都是間諜，我們不應該把他們定性為間諜，但必須意識到，中國政府有意透過一切手段獲取敏感研究成果，包括透過學生」。

中方則反駁，美國就知識產權盜竊和諜報威脅的指控，只是華府與北京之間貿易戰工具。

（法新社/美國之音）

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