約翰遜：必須落實脫歐　特朗普Twitter祝賀讚「很棒」 (20:27)

相關新聞：約翰遜當選黨魁 周三接任英國首相

保守黨公布，是次投票率達87.4%，約翰遜得票92,153，而對手侯俊偉得票46,656。根據歐洲新聞台（Euronews）早前報道，約翰遜承諾當選後無論如何都會帶領英國在10月31日前脫歐，照現時情况來看，英國與歐盟在餘下的時間很難達成新協議，所以「硬脫歐」的風險很大，英國傳媒紛紛以「大難臨頭」來形容英國現時的處境。

有保守黨人擔心約翰遜會繞過國會硬脫歐。前國防大臣房應麟（Michael Fallon）透露，約翰遜會嘗試與歐盟談判，以得出讓國會滿意的脫歐方案。BBC上周引述消息稱，有資深保守黨人正研究涉及英女王的極端方案阻止硬脫歐。報道指出，他們考慮動用「恭請聖訓」（humble address）這招數；若首相強行硬脫歐，國會便要求英女王行使作為國家元首的權力，赴歐盟峰會要求延長脫歐期限。

根據BBC報道，曾任記者的約翰遜是英國政壇鮮見的特色人物：反正統、破規矩、不修篇幅，且花絮不斷。其一頭雜亂金髮是著名的標誌。約翰遜於1964年6月19日出生在美國紐約，金髮遺傳自土耳其裔的曾祖父，阿里·科瑪爾。科瑪爾曾是一名記者，曾在奧斯曼土耳其帝國崩潰前擔任過內政大臣。20世紀初科馬爾舉家定居英國後，把姓氏改為約翰遜。

（金融時報/BBC/歐洲新聞台）

其他報道：俄羅斯軍機首闖韓國領空 韓軍機開火示警

其他報道：金正恩視察新潛艇 擬部署東海作戰水域

其他報道：委內瑞拉首都及逾10州停電 政府指水力發電站遭電磁攻擊

其他報道：特朗普晤7科企總裁 允適時決定恢復供貨華為

其他報道：隨總統出訪涉走私香煙 台兩官員還押移送司法機關

其他報道：美媒稱華獲准用柬海軍基地 兩國否認