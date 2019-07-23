約翰遜當選黨魁　周三接任英國首相 (19:19)

文翠珊就任時，國會多度否決她提出的脫歐協議，並拒絕無協議脫歐，而歐盟亦強調不會再就脫歐方案作進一步談判。惟約翰遜表明，無論是否與歐盟達成協議，都要在10月31日脫歐。前國防大臣房應麟（Michael Fallon）透露，約翰遜會嘗試與歐盟談判，以得出讓國會滿意的脫歐方案。

至少3名內閣成員，包括財相夏文達（Philip Hammond）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）及司法大臣郭達瑋（David Gauke）早前表明，若約翰遜上任，將會請辭。保守黨內部亦有聲音威脅將於今年秋季，投票拉約翰遜下台。

55歲的約翰遜於2001年當選國會議員，展開其從政生涯。其後於2008年起擔任倫敦市長達8年，其間他再當選國會議員。2016年，約翰遜被時任首相文翠珊委任為外相。同年他曾參選保守黨黨魁，惟時任司法大臣高文浩（Michael Gove）突宣布參選，約翰遜隨後宣布放棄角逐。

（綜合報道）

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