紐約州議會6月通過法案,禁止以美容為由為貓除爪,並在古莫於昨日簽署後正式生效。古莫在聲明中表示:「除爪是一個殘忍又痛苦的過程,對無助的動物造成身體和行動上的問題。然而,它(除爪)今(昨)天被禁止了。」美國善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)其後於社交網分享有關消息,形容通過法案為「勝利」。

根據法案內容,除爪會為貓帶來極大痛苦和心理疾病,更有可能令貓提早出現關節炎,現時英國、瑞士等歐洲國家已立例禁止,加州部分城市亦禁止為貓除爪,然而紐約州是美國首個全州禁止的先例。

(中央社)

