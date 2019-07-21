美國各地慶祝人類登月50年 (16:18)

美國得州方面，當局在首名登月太空人岩士唐（Neil Armstrong）踏足月球的一刻，即美國東岸時間7月20日夜晚10時56分（即本港時間7月21日早上10時56分），於休斯敦詹森太空中心（Johnson Space Center）舉行盛大煙花倒數活動，上千名太空愛好者均有份參與這場盛事。

佛羅里達州方面，美國副總統彭斯與第二位踏足月球的太空人艾德靈（Buzz Aldrin）、岩士唐兒子瑞克（Rick Armstrong）等人，一同參觀位於卡納維拉爾角（Cape Canaveral）的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。彭斯發言時，形容即使千百年過去，登月任務也將永遠為世人所銘記。

俄亥俄州方面，岩士唐家鄉城鎮沃帕科內塔（Wapakoneta）舉辦了一場名為「奔向月球」（Run to the Moon）的賽跑活動，有近2000人參與。

除美國外，3名分別來自美國、俄羅斯和意大利的太空人，亦於周六乘坐俄羅斯「聯盟號」火箭，由哈薩克拜科努爾（Baykonur）發射場升空前往國際太空站，以慶祝登月50周年。

（綜合報道）

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