英航停飛往開羅7日　埃及不滿事前無通知 (21:30)

英國航空發表聲明稱，公司經常評估世界各地機場保安，決定自20日起暫停飛往開羅7日，強調客戶和員工安全是首要，只會在安全情況下執行飛航任務。漢莎航空則表示，已停飛昨日從慕尼黑和法蘭克福飛往開羅的航班，今日（21日）恢復服務。

英國外交部早前發出旅遊建議，指恐怖分子對航空安全的威脅增加，從開羅飛往英國的航班將有額外安檢措施，又勸告國民如非必要，不要坐飛機往返埃及度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）。

根據英國外交部新版旅遊建議，「恐怖分子很可能在埃及施襲。儘管多數襲擊發生在北西奈省，但埃及全境都面臨風險」。

自恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）2015年在西奈半島的埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫攻擊俄羅斯客機、造成機上224人全數罹難後，英國政府一直建議國民若非必要不要搭機往返當地。不過，此類旅遊建議未曾擴及往返埃及首都開羅。

本港保安局對埃及維持第二高級別「紅色外遊警示」，表示當地有明顯威脅，建議民眾調整行程，如非必要應避免前往。

（綜合報道）

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