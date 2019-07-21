英航停飛往開羅7日　埃及不滿事前無通知 (21:30)

英國航空及德國漢莎航空昨日（20日）均以保安為由，停飛前往埃及首都開羅的航班，其中英航昨日起暫停飛往開羅7日。埃及官員不滿英方事前無通知及解釋停飛理據，事件恐觸發外交風波。
英國航空發表聲明稱，公司經常評估世界各地機場保安，決定自20日起暫停飛往開羅7日，強調客戶和員工安全是首要，只會在安全情況下執行飛航任務。漢莎航空則表示，已停飛昨日從慕尼黑和法蘭克福飛往開羅的航班，今日（21日）恢復服務。
英國外交部早前發出旅遊建議，指恐怖分子對航空安全的威脅增加，從開羅飛往英國的航班將有額外安檢措施，又勸告國民如非必要，不要坐飛機往返埃及度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh）。
根據英國外交部新版旅遊建議，「恐怖分子很可能在埃及施襲。儘管多數襲擊發生在北西奈省，但埃及全境都面臨風險」。
自恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）2015年在西奈半島的埃及紅海度假勝地沙姆沙伊赫攻擊俄羅斯客機、造成機上224人全數罹難後，英國政府一直建議國民若非必要不要搭機往返當地。不過，此類旅遊建議未曾擴及往返埃及首都開羅。
本港保安局對埃及維持第二高級別「紅色外遊警示」，表示當地有明顯威脅，建議民眾調整行程，如非必要應避免前往。