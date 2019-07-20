京都動畫縱火犯行兇前疑多次踩點 (16:51)

報道指出，一名住在附近的40多歲女子稱，周一（15日）在京都動畫工作室以西約200米的便利店車停車場附近，看到一名約40歲的男子，其腳邊放了兩個可能是汽油桶的箱子。一名30多歲男目擊者稱，周三（17日）早上，在距現場西南約150米遠的京阪宇治線的沿線馬路邊，一名身穿酷似青葉被警方制服時所穿的紅色T恤和牛仔褲的男子，推着手推車行走。還有女高中生表示，周三晚看見穿著類似服裝的男子躺在在京都動畫工作室附近的公園長椅上，長椅旁有一部手推車。警方透露，青葉在案發當日帶着兩個汽油桶，在附近加油站購買了40升汽油，其後可能將之倒入桶中，用手推車運至工作室，然後在建築物內潑灑汽油後點燃。

對於青葉真司曾向警方表示，因不滿其小說遭盜用，暗示因此對京都動畫反感，但京都動畫社長八田英明今日表示，未收過青葉投稿的小說。他又說，死者中許多都是年輕女員工，部分今年4月才入職，「7月8日我給了部分人一小筆但也是她們的第一筆獎金」。日本傳媒報道，34名死者中15人為20多歲，11人為30多歲。

（共同社/中央社）

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