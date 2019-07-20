伊朗扣英油輪　英外相警告：不釋放面臨嚴重後果 (09:51)

伊朗革命衛隊新聞網站指出，英國油輪Stena Impero違反3條海事規則被扣押，包括關閉其衛星定位系統（GPS）、穿過霍爾木茲海峽的出口而不是入口、漠視革命衛隊的警告。該網站稱，Stena Impero已被帶到口岸，交給伊朗港口及海事組織調查。Stena Impero上有23名船員，船主表示，無法聯絡該油輪，它正朝北的方向駛向伊朗。約一個多小時後，另一艘懸掛利比里亞國旗、由英國公司擁有的油輪Mesdar，一度有武裝人員登船，其後獲准繼續行程。

對於伊朗扣押英國油輪，英國外相侯俊偉表示「無法接受」，稱對此事極其關注。他說，英國政府已就油輪被扣押一事召開緊急內閣會議，要求伊朗確保航行自由，並警告若情况不迅速解決，伊朗將會面對嚴重後果。他說，英國駐德克蘭大使已聯絡伊朗外交部嘗試解決問題。營運Stena Impero的英國公司稱，船員的國籍為印度、俄羅斯、拉脫維亞及菲律賓。

本月初，英國海外領地直布羅陀當局在英國海軍協助下扣押裝載伊朗原油的油輪「格蕾絲一號」，稱其違反歐盟制裁令、向敘利亞運送原油。伊朗方面否認，要求立即釋放被扣油輪，並警告英國不要玩「危險遊戲」。

（法新社/BBC/新華社）