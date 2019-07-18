謀殺罪成囚30年服刑滿20年　美國男子首藉基因族譜證清白 (19:00)

43歲的塔普（Christopher Tapp）被控於1996年性侵及謀殺女子道奇（Angie Dodge）罪成，判囚30年，並於服刑20年後於2017年獲釋。去年其代表律師團隊獲授權檢驗在道奇睡房中發現的精液痕迹，並嘗試利用基因族譜比對精液的DNA，追查真兇。

基因族譜在美國愈趨熱門，一般民眾主動提供並公開分享的DNA樣本，成為有心人在相關網站追本溯源和警方排查疑兇的工具。這技術曾用於確定另一宗陳年連環姦殺懸案「金州殺手」（Golden State Killer）的真兇身分。今次調查人員藉由基因族譜，於今年5月拘捕涉嫌殺害道奇的疑犯——道奇的街坊迪利普斯（Brian Dripps），並確認其丟棄的煙頭DNA與精液樣本脗合；迪利普斯承認犯案。

愛達荷州法院周三（17日）基於基因族譜的證據，推翻塔普的定罪裁決。塔普稱：「對我來說，這是新的生命、新的開始與新的世界，我要好好享受每一天。」

（法新社）

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