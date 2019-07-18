極地冰蓋崩塌可致海平面升3米　學者倡造雪7400億噸解低窪地區威脅 (19:06)

學者設想利用1.2萬台風力發電機，把海水泵向1500米高空凝結成雪，讓它降到冰蓋表面，避免冰蓋繼續塌陷。電腦模擬結果顯示，若在派恩島（Pine Island）和思韋茨冰川（Thwaites Glacier）附近，在10年內製造最少7400億噸人造雪，就能穩定西南極冰蓋的狀况。

海平面上升或淹沒漢堡上海紐約香港

研究作者之一、德國波茨坦氣候影響研究所的教授萊韋爾曼（Anders Levermann）指出，西南極冰蓋崩塌而導致海平面上升的預測最極端情况，未必會在百年內發生，但低窪地區民眾面對的威脅仍使人憂慮：「西南極冰蓋（崩塌）而導致的海平面上升，最終會淹沒漢堡、上海、紐約和香港。」他指出，目前格陵蘭、北極的冰蓋融化，和各地冰川消融，都會令問題惡化，即使各國實行《巴黎協定》的減排條款，海平面最終都可能上升最少5米。

報告未有提出有關人造雪計劃的成本開支，有關論文已在《科學進展》（Science Advances）發表。

（路透社）

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