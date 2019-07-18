憂俄製「變臉」程式FaceApp蒐私隱　美民主黨領袖促查 (17:30)

近期流行玩「變臉」手機應用程式FaceApp，讓用家可將相中人容貌迅間變老或變年輕，美國有數百萬人使用。FaceApp由俄羅斯公司研發，惹來美國政客憂慮私隱安全，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三（17日）去信聯邦調查局（FBI），表示非常關注美國公民的個人資料可能落入「敵對外國勢力」手中，要求FBI調查。
舒默敦促FBI及聯邦貿易委員會（FTC）調查涉及FaceApp的「國家安全和私隱風險」，他在寫給FBI的信中指出，由於FaceApp的製作公司在俄羅斯，令人擔心美國公民的資料會被轉交給第三方，包括外國政府，憂慮敏感的個人信息會提供予美國敵對的外國勢力。
FaceApp由總部位於俄羅斯聖彼得堡的Wireless Lab公司於2017年推出，利用人工智能技術改變用家相片中人的頭髮顏色、加上皺紋等，最近新增了變老或變年輕的濾鏡，再次掀起熱潮。迄今已有超過1億用戶在Google Play下載FaceApp。Wireless Lab強調不會永久儲存用戶相片，亦不會蒐集大量數據，只會上傳由用戶選擇的特定照片以供編輯。該公司稱，就算其研發團隊身在俄羅斯，用家的數據也不會轉移給俄國。
（法新社/BBC）
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