憂俄製「變臉」程式FaceApp蒐私隱　美民主黨領袖促查 (17:30)

舒默敦促FBI及聯邦貿易委員會（FTC）調查涉及FaceApp的「國家安全和私隱風險」，他在寫給FBI的信中指出，由於FaceApp的製作公司在俄羅斯，令人擔心美國公民的資料會被轉交給第三方，包括外國政府，憂慮敏感的個人信息會提供予美國敵對的外國勢力。

FaceApp由總部位於俄羅斯聖彼得堡的Wireless Lab公司於2017年推出，利用人工智能技術改變用家相片中人的頭髮顏色、加上皺紋等，最近新增了變老或變年輕的濾鏡，再次掀起熱潮。迄今已有超過1億用戶在Google Play下載FaceApp。Wireless Lab強調不會永久儲存用戶相片，亦不會蒐集大量數據，只會上傳由用戶選擇的特定照片以供編輯。該公司稱，就算其研發團隊身在俄羅斯，用家的數據也不會轉移給俄國。

（法新社/BBC）

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