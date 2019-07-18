委國示威少年臉中52橡膠彈致失明　兩警被控企圖謀殺 (15:51)

查孔接受訪問時表示，他已開始忘記顏色了。但他並沒有放棄，「我有各種各樣的感受，我想哭但不能再哭，我在醫院哭夠了」；他說，「我希望能恢復視力」，並想升讀大學完成做軟件工程師的夢想。

查孔表示：「所有的政治家都是騙子。」他說：「這裏的法律攻擊人民，實際上應該是相反的，法律應該是保護人民，但在這裏，他們向我們動手。」

查孔現時在家休養，並由母親照顧，其母親希望各方援手，在Instagram開設了專頁籌款。世界各地多國都表示願意為查孔提供治療，哥倫比亞的一家診所更表示可提供免費的眼瞼移植手術。

負責治療的醫生稱，只能移除查孔雙眼中的橡膠子彈碎片，但部分仍然殘留在其臉上和頭部，位置太深無法移除。

事發7月2日委內瑞拉聖克里斯托瓦爾的城市安第斯的示威活動，當時查孔正與母親及其14歲弟弟抗議煮食燃氣短缺，示威期間當地警方向群眾發射橡膠子彈。

當地警方的調查報告稱，國家安全部隊在沒有任何警告下強行鎮壓民眾。查孔的14歲弟弟也被警察的警棍擊中頭骨。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發表報告，譴責委內瑞拉侵犯人權。

（CNN）

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