《涼宮春日的憂鬱》動畫工作室遭縱火　至少33死36傷　拘一男子 (23:22)

【12:45】製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《我們這一家》及《蠟筆小新》等動畫的著名日本動畫製作公司「京都動畫」，其位於京都的工作室今早（18日）疑被縱火，已證實至少25人死亡，36人受傷，事發時工作室有70人。肇事建築物幾乎燒至全毁。警方現拘留一名懷疑縱火的男子調查，有目擊消息稱，該男子一邊大叫「去死」，一邊放火。

事發於京都市伏見區，京都市消防局表示，有工作室附近居民聽到建築物傳出爆炸聲，並竄出濃煙，於是報警，當局派出35架消防車救火。消防員在起火的建築物2樓發現多人，當時已確認1人死亡，至少36人傷，其中10人重傷。警方稱，已拘捕一名潑灑疑似汽油液體的41歲男子。《朝日新聞》報道，該男子承認「在1樓灑液體放火」，警方列縱火案調查。

京都動畫又稱「京阿尼」，自1981年成立起製作多部日本動畫，作品包括《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音少女》、《我們這一家》、《哈雷小子》、《犬夜叉》、《蠟筆小新》、早期的《多啦A夢》、《名偵探柯南》等。

（中央社/法新社/路透社/共同社 ）

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