剛果民主共和國伊波拉疫情擴大　世衛列國際緊急衛生事件 (09:54)

剛果民主共和國東北部的伊波拉疫情爆發近一年已釀逾1600人死亡，本周在有200萬人口、作為國內外交通樞紐的戈馬市（Goma）錄得首宗病例，掀起疫情進一步擴散憂慮。世衛周三宣布該國疫情為「國際關注緊急公共衛生事件」（PHEIC），但未要求關閉邊境，稱疫情在區外蔓延的風險不高。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，接受顧問小組建議，不會限制旅遊或貿易，亦不會在疫區外的機場和港口檢查入境旅客。譚德塞周三呼籲國際社會捐款協助，稱世衛正進行新計劃控制該疫情，但需要數百萬美元資金。

世衛以往僅4次宣布「國際關注緊急公共衛生事件」，分別是2009年俗稱豬流感的H1N1新型流感，2014年小兒麻痺症，2014年伊波拉病毒肆虐西非國家，以及2016年寨卡病流行。

（BBC/法新社）

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