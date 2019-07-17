國際
下一篇 上一篇

委國示威少年臉中52橡膠彈致失明　兩警被控企圖謀殺 (14:01)

一名委內瑞拉16歲少年查孔（Rufo Chacon）在當地的示威活動中，臉部被警方發射52顆橡膠子彈而導致失明，其中16顆橡膠子彈更直接射向其雙眼。事後委內瑞拉當局公布，兩名警員被控對示威者「企圖謀殺，不當使用武器和殘酷對待」，目前正等候審訊。

查孔年受訪時稱已開始忘記顏色。但他拒絕放棄希望，「我希望可以恢復視力」，並表示「我有各種各樣的感受，我想哭但不能再哭，在醫院已經哭夠了」。

查孔又稱「所有的政治家都是騙子」，「這裏的法律攻擊人民，實際上應該是相反，法律應該是保護人民，但在這裏他們對人民動手」。但他沒有因此而放棄希望，希望回復視力，以及完成升讀大學後成為電子軟件工程師的夢想。

查孔目前在家休養，由母親照顧。其母親設立了Instagram專頁尋求經濟援助，而世界多國都表示願意向查孔提供治療，哥倫比亞一家診所更提出免費為該少年進行眼瞼移植手術。

事發於7月2日，在委內瑞拉聖克里斯托瓦蘭的城市安第斯的示威活動，當時查孔正與母親及其14歲弟弟抗議煮食燃氣短缺。

治療查孔的醫生表示，只能移除他雙眼中的橡膠子彈，但臉上及頭部的橡膠子彈因位置太深而無法移除。而查孔的14歲弟弟也被警察的警棍擊中頭骨。

當地警方的調查報告稱，國家安全部隊在沒有任何警告下強行鎮壓民眾。聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet發表報告，譴責委內瑞拉侵犯人權。

（CNN）

其他報道：《金融時報》：國台辦被指插手台媒編採

其他報道：美眾院擱置啟動彈劾特朗普程序議案   反映民主黨分歧

相關字詞﹕委內瑞拉 示威活動 橡膠子彈 失明 警員 企圖謀殺 馬杜羅 編輯推介

上 / 下一篇新聞

《涼宮春日的憂鬱》動畫工作室遭縱火　至少33死36傷　拘一男子
《涼宮春日的憂鬱》動畫工作室遭縱火　至少33死36傷　拘一男子
極地冰蓋崩塌可致海平面升3米　學者倡造雪7400億噸解低窪地區威脅
極地冰蓋崩塌可致海平面升3米　學者倡造雪7400億噸解低窪地區威脅
謀殺罪成囚30年服刑滿20年　美國男子首藉基因族譜證清白
謀殺罪成囚30年服刑滿20年　美國男子首藉基因族譜證清白
英試行「國家再培訓計劃」　助被AI取代工人發展新技能
英試行「國家再培訓計劃」　助被AI取代工人發展新技能
憂俄製「變臉」程式FaceApp蒐私隱　美民主黨領袖促查
憂俄製「變臉」程式FaceApp蒐私隱　美民主黨領袖促查
委國示威少年臉中52橡膠彈致失明　兩警被控企圖謀殺
委國示威少年臉中52橡膠彈致失明　兩警被控企圖謀殺
美眾院擱置啟動彈劾特朗普程序議案   反映民主黨分歧
美眾院擱置啟動彈劾特朗普程序議案   反映民主黨分歧
剛果民主共和國伊波拉疫情擴大　世衛列國際緊急衛生事件
剛果民主共和國伊波拉疫情擴大　世衛列國際緊急衛生事件
金正恩被指違安理會禁令　經荷中日韓俄5國偷運兩平治
金正恩被指違安理會禁令　經荷中日韓俄5國偷運兩平治
網民號召闖「51區」看外星人　美軍：非常危險
網民號召闖「51區」看外星人　美軍：非常危險
《時代》25大互聯網最具影響力人物　關注氣候變化「罷課者」上榜（附名單）
《時代》25大互聯網最具影響力人物　關注氣候變化「罷課者」上榜（附名單）
美眾院下令國防部   調查生物武器實驗是否引發萊姆病
美眾院下令國防部   調查生物武器實驗是否引發萊姆病
涉偷英藥廠商業機密　瑞士同意引渡中國科學家返美受審　
涉偷英藥廠商業機密　瑞士同意引渡中國科學家返美受審　
美眾議院通過譴責特朗普種族歧視言論　四共和黨員倒戈支持
美眾議院通過譴責特朗普種族歧視言論　四共和黨員倒戈支持
新西蘭企鵝「光顧」壽司檔 警員兩度出動放回海中
新西蘭企鵝「光顧」壽司檔 警員兩度出動放回海中
研究：厭食症涉新陳代謝相關基因　大幅減重仍不發刺激食慾信號
研究：厭食症涉新陳代謝相關基因　大幅減重仍不發刺激食慾信號
剛果東部大城市首現伊波拉　世衛研列「國際緊急事件」
剛果東部大城市首現伊波拉　世衛研列「國際緊急事件」
南亞多國暴雨成災  180死逾數百萬人無家可歸
南亞多國暴雨成災  180死逾數百萬人無家可歸
聯合國：全球8.21億人缺安全有營養食物
聯合國：全球8.21億人缺安全有營養食物
意大利警方搜查極右組織　檢空對空導彈
意大利警方搜查極右組織　檢空對空導彈
電腦密碼創始人Fernando Corbato逝世　享年93歲
電腦密碼創始人Fernando Corbato逝世　享年93歲