委國示威少年臉中52橡膠彈致失明　兩警被控企圖謀殺 (14:01)

查孔年受訪時稱已開始忘記顏色。但他拒絕放棄希望，「我希望可以恢復視力」，並表示「我有各種各樣的感受，我想哭但不能再哭，在醫院已經哭夠了」。

查孔又稱「所有的政治家都是騙子」，「這裏的法律攻擊人民，實際上應該是相反，法律應該是保護人民，但在這裏他們對人民動手」。但他沒有因此而放棄希望，希望回復視力，以及完成升讀大學後成為電子軟件工程師的夢想。

查孔目前在家休養，由母親照顧。其母親設立了Instagram專頁尋求經濟援助，而世界多國都表示願意向查孔提供治療，哥倫比亞一家診所更提出免費為該少年進行眼瞼移植手術。

事發於7月2日，在委內瑞拉聖克里斯托瓦蘭的城市安第斯的示威活動，當時查孔正與母親及其14歲弟弟抗議煮食燃氣短缺。

治療查孔的醫生表示，只能移除他雙眼中的橡膠子彈，但臉上及頭部的橡膠子彈因位置太深而無法移除。而查孔的14歲弟弟也被警察的警棍擊中頭骨。

當地警方的調查報告稱，國家安全部隊在沒有任何警告下強行鎮壓民眾。聯合國人權事務高級專員Michelle Bachelet發表報告，譴責委內瑞拉侵犯人權。

（CNN）

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