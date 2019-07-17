金正恩被指違安理會禁令　經荷中日韓俄5國偷運兩平治 (22:04)

金正恩今年1月乘坐往政府機關、出席2月越南「特金會」和4月海參崴「普金會」的Maybach S62、改裝的Maybach S600 Pullman Guard兩輛平治，分別售50萬美元至160萬美元（390萬至1248萬港元），推測皆是裝甲防彈。華盛頓高級國防研究中心（C4ADS）聯同《紐約時報》調查，通過分析公開的港口數據、貿易紀錄、衛星圖片等發表報告，判斷兩輛朝鮮禁止入口的平治是去年6月由荷蘭鹿特丹港口輸出的。

報告稱，去年7月31日，兩輛平治裝在密封貨櫃箱內航運到中國大連，在港口待至8月26日，運往日本大阪，再轉運韓國。貨櫃9月30日到達釜山便送上貨船，該船當晚出航後關掉船舶自動識別系統，開往鄰近海參崴的俄國納霍德卡（Nakhodka）。而尋常不會派機到海參崴的高麗航空，10月7日有3架貨運機往返該市，很可能就是運走載有平治的貨櫃。

金正恩也有乘用別的平治、勞斯萊斯等豪華汽車。聯合國安理會2006年起禁輸名牌奢侈品等以制裁發展核武的朝鮮，但C4ADS報告稱，金家政權於2015年至2017年間依然通過私營商號、外交官員，利用包括美國盟友國在內等90國大量輸入豪華汽車，多逾800輛，反映箝制措施「嚴重不足」。

（紐約時報）

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