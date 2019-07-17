美眾院下令國防部   調查生物武器實驗是否引發萊姆病 (14:10)

修正案由新澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）提出。他是眾議院萊姆病核心小組聯席主席。他周三在記者會上表示，美國人有權知道國防部利用蜱蟲或其他昆蟲做實驗，有否流出實驗室，導致萊姆病及其他經由蜱蟲傳播疾病發生突變及傳播；也要找出誰下令進行實驗、實驗室中的蜱蟲有否故意被釋放等。

史密斯稱，修正案的靈感源於「一些書籍和文章」，有書籍指出美國政府在馬里蘭州德特里克堡和紐約普拉姆島等地作大量實驗，試圖將蜱蟲等昆蟲變成生物武器。

美國每年有40萬人感染萊姆病，一直有論者聲稱，萊姆病的源頭是美軍實驗，但為不少專家質疑是陰謀論。

萊姆病是由細菌伯氏疏螺旋體引起，這種細菌通過蜱蟲的微小吸血昆蟲叮咬而傳播。早期症狀是在蜱蟲咬後3至30天開始出現，包括皮疹、發燒、發冷、頭痛、疲勞、肌肉和關節疼痛或淋巴結腫大。若不及時治療，可能會在數月或數年後出現更嚴重的症狀，包括嚴重的頭痛、皮疹、面癱、疼痛、心臟疾病、神經系統疾病或關節炎。

（哥倫比亞廣播公司）

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