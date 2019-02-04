《時代》25大互聯網最具影響力人物　關注氣候變化「罷課者」上榜（附名單） (14:12)

25名互聯網最具影響力人物如下（排名不分先後）：

●美國饒舌歌手Lil Nas X：憑藉TikTok在網上爆紅；

●美國民主黨新晉女眾議員奧卡西奧—科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）：在Twitter擁有近480萬追隨者，比大多數國會議員多；

●美國總統特朗普：經常在Twitter發表言論及政策，尤其今年他利用網絡批評特別檢察官米勒的「通俄門」調查及社交媒體公司等；他單在3月17日一天便發了29則帖文；

●韓國7人男團防彈少年團（BTS）：擁有數百萬網絡粉絲，粉絲團以「A.R.M.Y」命名；

●沙特18歲少女拉赫夫（Rahaf Mohammed）：今年1月，拉赫夫聲稱為逃避家人虐待，原擬取道泰國赴澳洲申請庇護，惟在泰國遭扣留面臨遣返，她反鎖自己於機場酒店房間，並通過社交媒體向多國求助，備受國際關注；

●美國樂壇小天后Ariana Grande：最近成為Instagram最多追隨者的音樂人，在IG及Twitter擁有2.23億粉絲；

●罷課者（The School Strikers）：受瑞典16歲少女通貝里（Greta Thunberg）啟發，全球學生透過Twitter組織罷課行動，呼籲政客關注及解決氣候變化；

●美國演員、電視主持及網紅Liza Koshy；

●美國退伍軍人Brian Kolfage：特朗普力主興建美墨邊境圍牆的撥款，去年12月在國會未能通過後，Brian Kolfage透過網上眾籌建牆費，成功籌得逾2500萬美元；

●美國化妝網紅James Charles；

●英國哈里王子和夫人梅根：兩人今年4月在Instagram開設帳戶@SussexRoyal，開戶首6個小時已有100萬追隨者，創下IG紀錄；

●智利YouTuber Germán Garmendia：自2011年上載首部滑稽短劇後，其頻道已吸引超過130億人次瀏覽，是全球最受歡迎的西班牙語YouTuber；

●美國饒舌女歌手Cardi B：在Instagram擁有4700萬追隨者；

●IG人氣雞蛋照片幕後創作人戈弗雷（Chris Godfrey）：今年初Instagram有帳戶聲言要挑戰美國真人騷女星Kylie Jenner，希望用一張雞蛋相片打破對方一張相片獲最多讚好數目的世界紀錄，結果該照片獲逾2300萬人讚好，大幅拋離Kylie Jenner的讚好相片。這隻名叫Egg Gang的雞蛋創作人就是在廣告公司任職的戈弗雷（相關報道按此）；

●美國網絡媒體Vox記者Carlos Maza；

●「中國第一網紅」張大奕：定期透過網上直播宣傳其時裝、化妝品等新貨品，在微博有逾1100萬粉絲；

●16歲網紅少女JoJo Siwa：在YouTube表演唱歌跳舞；

●美國保守派政治評家Ben Shapiro；

●網絡遊戲直播平台Twitch主播DrLupo；

●18歲網紅少女Emma Chamberlain；

●香港示威者：在香港反《逃犯條例》修訂示威中，沒有「領袖和大台」帶領，全靠示威者透過網上平台組織行動（相關報道按此）；

●美國記者Yashar Ali：在Twitter有逾42萬追隨者，定期在Twitter爆獨家新聞；

●女演員Jameela Jamil：曾參與美劇The Good Place演出，她在網上發起「I weigh」運動，呼籲女性不要只用體重來衡量自己；

●美國「漸凍人」Ady Barkan：2016年確診患上肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）的他，透過網絡爭取醫療改革；

●美國影星韋史密夫妻子珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）：在facebook主持清談節目Red Table Talk，大受網民歡迎。