研究：厭食症涉新陳代謝相關基因　大幅減重仍不發刺激食慾信號 (18:10)

厭食症是最致命的精神疾病，影響大約1%至4%女性及0.3%男性，導致體重過輕，並對個人身體外觀產生扭曲看法，總是自覺肥胖，甚至極度害怕變重。部分患者進食量極少，亦有人會瘋狂運動，直至消耗卡路里比攝取的多。現時厭食症可透過認知行為治療等心理介入手段，以及由家人支持患者重新進食至健康體重水平等方式治療，但成效欠佳。

英國倫敦國王學院基因專家布林（Gerome Breen），與美國北卡羅來納州大學的研究團隊合作，分析近1.7萬名厭食症患者及逾5.5萬名健康人士的DNA樣本，結果發現與厭食症有關的8個基因，除與焦慮症、抑鬱症、強迫症（OCD）有關，亦與控制新陳代謝的基因有關，特別是涉及燃燒脂肪與控制血糖水平的功能。專家估計，這些基因可能令人體可以較長時間捱餓，令厭食症患者即使大幅減重，身體亦不會發出信號刺激食慾、使體重回復至正常水平。

布林指出，研究反映出厭食症不單純是心理或精神問題，亦是生理疾病。未來有需要進一步研究厭食症或其他飲食失調問題患者與新陳代謝的關係，以找出基於新陳代謝的療法，並找出潛在復發者，徹底解決厭食問題。研究報告刊於《自然—遺傳學》（Nature Genetics）期刊。

（衛報/BBC）

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