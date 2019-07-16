剛果東部大城市首現伊波拉　世衛研列「國際緊急事件」 (17:55)

新確診病人為46歲牧師，剛果衛生部門表示，他本在布滕博市（Butembo）傳教，其間在7間教堂服務，並會為教徒和病人按手祈禱。他上周二（9日）在布滕博市時已開始不適，向當地一間註冊醫療中心求診，其後乘搭巴士到約200公里外的戈馬市，至周日（14日）再求醫，當時已出現伊波拉病徵，確診後遭送回布滕博市治療。該牧師前往戈馬市途中，通過3個檢疫站時都無出現伊波拉病徵，但他當時使用不同名字通過檢疫站，顯示他有意隱藏身分。

衛生部門表示，已確認60個曾接觸患病牧師的人，並聯絡上其中30人及為他們接種疫苗；希望在24小時內為其餘30人接種疫苗。

戈馬市位於剛果與盧旺達邊境，是剛果的商業及文化中心，亦是交通樞紐。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，由於當局很快已隔離患病牧師，故估計伊波拉傳播至戈馬市其他地方的風險低。但他指出戈馬市是剛果通往世界的「大門」（gateway），今次的新增個案可能是疫情轉變的關鍵（potential game-changer），故各界仍必須保持警覺。

剛果伊波拉疫情自去年8月1日爆發，至今已造成逾1600人死亡，疫情並擴散至鄰國烏干達。

（法新社/衛報/BBC）

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