電腦密碼創始人Fernando Corbato逝世　享年93歲 (11:32)

Fernando Corbato是著名學府麻省理工學院的榮譽教授，上世紀60年代起致力於學院研究計算機科學。他生平最著名的，便是開發簡稱「CTSS」的「電腦時間共享系統」，讓讓多名用戶同時享用一部電腦。

亦正因CTSS的出現，Fernando Corbato創先河開始為電腦引入密碼系統，以保障不同用戶之間的個人資料私隱，至今仍影響人們使用電腦方式。而電腦界亦為了表揚其貢獻，1990年向他頒發了計算機科學最高榮譽獎項「圖靈獎」，成就斐然。

Fernando Corbato的逝世為電腦界所惋惜，其中麻省理工學院媒體實驗室教授Fadel Adib表示，Fernando Corbato的成就改變了世界，其留下的遺產也將會繼續啟迪世人。另外，學院的計算機科學與人工智慧實驗室將舉辦活動，悼念Fernando Corbato離世。

（英國廣播公司/紐約時報/麻省理工學院網頁）

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