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研究證空氣污染與心臟病有關　居民心臟含鐵微粒高2至10倍 (19:00)

世界衛生組織（WHO）指出，全球有超過九成人口生活於有毒空氣之中，而一項新研究顯示，污染空氣中的含鐵微粒可導致心臟病，是首次有直接證據證明兩者有關。

英國蘭開斯特大學（Lancaster University）教授馬厄（Barbara Maher）與來自美國及墨西哥的學者，分析63名因交通意外離世的年輕死者心臟細胞樣本。死者平均年齡25歲，他們都在空氣污染十分嚴重的墨西哥城生活，胸口沒有創傷；學者目的是要找出細胞樣本內含鐵納米微粒的數目，和微粒的分佈位置及對細胞的損害。

研究發現他們每克乾燥的心臟細胞樣本有20億至220億顆微粒，其微粒數量較9名來自污染較少地區的對照組人士樣本多2至10倍。這些含鐵納米微粒特徵與來自燃料燃燒時造成的微粒特徵相似。專家認為這些來自工廠和汽車排放的含鐵粒子，或是有統計指空氣污染跟心臟病有關的背後原因。

馬厄在2016年亦曾研究納米微粒對人體的影響，她發現相同微粒在人們大腦出現，並與類似阿茲海默症的腦損傷有關。她指今次研究結果與全球所有國家都有關：「（我們）沒理由認為這情况在其他城市有何分別。」

報告在6月29日刊登於期刊《環境研究》（Environmental Research）。

（衛報）

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相關字詞﹕世界衛生組織 空氣污染 心臟 納米微粒

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