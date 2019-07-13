英國警方調查電文外泄　稱繼續披露細節或會犯法 (14:16)

外泄電文涉嫌違反《官方保密法》，倫敦警察廳反恐指揮科正就此展開調查。倫敦警方副助理處長巴蘇（Neil Basu）表示，「電文外泄已損害到英國的國際關係，將涉事者繩之以法能維護公眾利益」，警告記者及出版商若繼續披露外交電文的細節，有可能觸犯法律。巴蘇呼籲外泄電文的人向警方自首，讓忙碌的探員能專注其他重要的工作。

英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）回應，對下一輪的文件外泄已有準備，形容事件「是自己的職業生涯中，外交部內最惡劣的背信行為」。

英國《每日郵報》早前引述一批2017年至今的機密外交電文，揭發英國駐美國大使達羅克（Kim Darroch）在向英國政府匯報美國總統特朗普的性格，形容他「笨拙」、「不可靠」和「無能」。美國總統特朗普隨後在Twitter發帖，形容達羅克「古怪」（wacky），批評他是「一個非常愚蠢的男人」。達羅克周三（10日）辭職，稱「即使我想繼續履行職責，但現時的情况令我難以如願」。

（路透社）

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