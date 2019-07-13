【遊英注意】倫敦希斯路機場4000員工擬暑假罷工 (13:40)

暑假到英國或歐洲旅遊要注意，英國倫敦希斯路機場逾4000名員工計劃7、8月期間罷工，包括最繁忙的兩個周末，工會聲言要「癱瘓」機場，以抗議薪酬待遇問題；希斯路機場發言人表示，將啟動應變措施，確保機場仍能開放及運作安全，減低對旅客的影響。另外，斯坦斯特德機場（Stansted）及吉域機場（Gatwick）亦有員工進行或醞釀罷工，恐對機場航班及運作構成影響。
《衛報》報道，英國聯合工會表示，希斯路機場逾4000名僱員，包括保安、工程師，客戶服務人員，計劃於本月26及27日，8月5、6、23及24日罷工。工會稱，希斯路機場開出年薪18個月的條件，對於最低層的員工，每日工資只多出3.75英鎊（約37港元）。工會對低層與高層人員的巨大薪酬差距感到憤怒，指出機場行政總裁John Holland-Kaye去年薪酬增加一倍，至420萬英鎊（約4118萬港元）。
希斯路機場是英國最繁忙的機場，每年客流量約8000萬，去年7月26日，機場每日客流量達26.2萬。
倫敦其他機場亦因薪酬問題醞釀罷工。斯坦斯特德機場的廉航「易捷航空」（easyJet）地勤人員周四宣布（11日），將罷工17天；吉域機場員工亦正進行罷工投票。除了機場員工，英航與機師工會的薪酬協議談判亦破裂，機師將投票是否罷工，決定將於本月22日公布。
（衛報）
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