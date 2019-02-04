國際
下一篇 上一篇

佛朗哥獨裁統治下骨肉分離　西班牙首「被盜嬰兒」靠DNA尋回親人 (09:45)

首個被西班牙法庭裁定為在獨裁者佛朗哥統治下遭帶走的「被盜嬰兒」，與親生家人被迫骨肉分離半世紀後，今年終在DNA檢驗技術協助下尋回3名親兄弟，但兄弟告訴她，原來她當年是被母親自願送走讓人領養。西班牙檢方因此認為，當年涉帶走事主的醫生盜嬰罪名已不再成立，但西班牙最高法院亦將繼續處理有關案件，藉此釐清當局要起訴同類盜嬰事件中、截至何時的涉案人。

事主瑪德里高（Inés Madrigal）生於1969年，她在18歲時被養母告知自己是領養回來的。其養母生前曾在瑪德里高「被盜」案件審訊時向法官供稱，由於自己不育，故前婦科醫生費拉（Dr Eduardo Vela）把當年仍是嬰兒的瑪德里高，送給她當作「禮物」。

「送贈嬰兒」在當時並不罕見。這種行為始於1930年代末期，尤其當時的獨裁國家元首佛朗哥統治下，法西斯政權常把被視為共和政制支持者、「不受歡迎」家庭中的產婦訛稱嬰兒已死，帶走嬰兒後在天主教會協助下，把嬰兒交予與政權有連繫的家庭撫養。這種迫使骨肉分離的行為持續發生至1990年代，無人知道實際有多少嬰兒被盜，但有受害人組織估計，被盜嬰兒數目多達30萬。

瑪德里高去年向美國加州的基因分析公司「23andMe」提供唾液樣本，希望尋回親屬，今年1月終找到身在西班牙的親戚，在對方協助下找回3個親生兄弟，惜其生母已於2013年離世。兄弟告訴瑪德里高，母親當年是自願把她送走。

但早在瑪德里高尋回親屬前，西班牙法庭去年已裁定，前婦科醫生費拉在未獲瑪德里高父母同意下，偽造文件把她送交他人。但法庭同時裁定瑪德里高太遲入稟，故判費拉無罪，西班牙檢方因此向最高法院提出上訴，上訴案尚未判決。

瑪德里高與親兄弟相認後，把消息告知檢方，檢方下令他們作DNA測試以確認血緣關係，確認後認為費拉盜嬰的罪名已不再成立。但西班牙傳媒報道，最高法院仍將處理檢方的上訴，以釐清當局要就同類盜嬰案件，起訴截至何時的涉案者。

（BBC）

其他報道：澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登 遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿

其他報道：學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育

相關字詞﹕西班牙 盜嬰 天主教會 獨裁者 佛朗哥 嬰兒 領養 尋親 編輯推介

上 / 下一篇新聞

研究證空氣污染與心臟病有關　居民心臟含鐵微粒高2至10倍
研究證空氣污染與心臟病有關　居民心臟含鐵微粒高2至10倍
美國打擊非法移民　周日展開全國大搜捕
美國打擊非法移民　周日展開全國大搜捕
英國警方調查電文外泄　稱繼續披露細節或會犯法
英國警方調查電文外泄　稱繼續披露細節或會犯法
【遊英注意】倫敦希斯路機場4000員工擬暑假罷工
【遊英注意】倫敦希斯路機場4000員工擬暑假罷工
facebook泄用戶資料 美監管機構通過罰款390億元
facebook泄用戶資料 美監管機構通過罰款390億元
學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育
學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育
澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登　遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿
澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登　遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿
BBC：波音涉藉快速補償　騙獅航死難者家屬簽文件阻追究
BBC：波音涉藉快速補償　騙獅航死難者家屬簽文件阻追究
特朗普放棄明年人口普查問國籍　另發行政命令促各部門交人口數據
特朗普放棄明年人口普查問國籍　另發行政命令促各部門交人口數據
涉盜芝加哥企業逾3000份商業機密文件　中國軟件工程師面臨9控罪
涉盜芝加哥企業逾3000份商業機密文件　中國軟件工程師面臨9控罪
推特全球「死機」1小時　白宮︰正值特朗普召開社交媒體峰會
推特全球「死機」1小時　白宮︰正值特朗普召開社交媒體峰會
報道︰華府暫不對伊朗外長實施制裁　仍盼外交解決紛爭　
報道︰華府暫不對伊朗外長實施制裁　仍盼外交解決紛爭　
加拿大航空客機遇強烈氣流　約35人受傷
加拿大航空客機遇強烈氣流　約35人受傷
默克爾奏國歌期間安坐　健康續受關注
默克爾奏國歌期間安坐　健康續受關注
男子闖白金漢宮　遊蕩4分鐘被捕
男子闖白金漢宮　遊蕩4分鐘被捕
研究：純果汁等含糖飲品或增患癌風險　建議每日最多飲一杯
研究：純果汁等含糖飲品或增患癌風險　建議每日最多飲一杯
兒子遭陌生人誕下  加州夫婦告烏龍受孕中心
兒子遭陌生人誕下  加州夫婦告烏龍受孕中心
德國12至14歲五少年涉輪姦18歲少女　四人因年紀小獲釋
德國12至14歲五少年涉輪姦18歲少女　四人因年紀小獲釋
學術界宣布進入氣候危機　全球逾7000學府響應對抗
學術界宣布進入氣候危機　全球逾7000學府響應對抗
英政府：伊朗違國際法　圖阻英油輪通過霍爾木茲海峽
英政府：伊朗違國際法　圖阻英油輪通過霍爾木茲海峽
希臘北部惡劣天氣侵襲　6遊客死逾百傷
希臘北部惡劣天氣侵襲　6遊客死逾百傷
法擬徵科企數碼稅　特朗普下令調查　美或關稅報復
法擬徵科企數碼稅　特朗普下令調查　美或關稅報復
男子遭尼加拉瀑布捲走　獲救僅輕傷
男子遭尼加拉瀑布捲走　獲救僅輕傷