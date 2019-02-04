佛朗哥獨裁統治下骨肉分離　西班牙首「被盜嬰兒」靠DNA尋回親人 (09:45)

事主瑪德里高（Inés Madrigal）生於1969年，她在18歲時被養母告知自己是領養回來的。其養母生前曾在瑪德里高「被盜」案件審訊時向法官供稱，由於自己不育，故前婦科醫生費拉（Dr Eduardo Vela）把當年仍是嬰兒的瑪德里高，送給她當作「禮物」。

「送贈嬰兒」在當時並不罕見。這種行為始於1930年代末期，尤其當時的獨裁國家元首佛朗哥統治下，法西斯政權常把被視為共和政制支持者、「不受歡迎」家庭中的產婦訛稱嬰兒已死，帶走嬰兒後在天主教會協助下，把嬰兒交予與政權有連繫的家庭撫養。這種迫使骨肉分離的行為持續發生至1990年代，無人知道實際有多少嬰兒被盜，但有受害人組織估計，被盜嬰兒數目多達30萬。

瑪德里高去年向美國加州的基因分析公司「23andMe」提供唾液樣本，希望尋回親屬，今年1月終找到身在西班牙的親戚，在對方協助下找回3個親生兄弟，惜其生母已於2013年離世。兄弟告訴瑪德里高，母親當年是自願把她送走。

但早在瑪德里高尋回親屬前，西班牙法庭去年已裁定，前婦科醫生費拉在未獲瑪德里高父母同意下，偽造文件把她送交他人。但法庭同時裁定瑪德里高太遲入稟，故判費拉無罪，西班牙檢方因此向最高法院提出上訴，上訴案尚未判決。

瑪德里高與親兄弟相認後，把消息告知檢方，檢方下令他們作DNA測試以確認血緣關係，確認後認為費拉盜嬰的罪名已不再成立。但西班牙傳媒報道，最高法院仍將處理檢方的上訴，以釐清當局要就同類盜嬰案件，起訴截至何時的涉案者。

（BBC）

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