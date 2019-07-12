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學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育 (18:25)

美國一項針對孟加拉兒童的研究發現，若他們的膳食包括豐富香蕉、鷹嘴豆（雞心豆）和花生，有助改善營養不良兒童的腸道微生物群落健康，並促進他們的骨骼、大腦和身體發育。

世界衛生組織（WHO）的數據顯示，全球有1.5億名5歲以下兒童營養不良。他們除了體弱且身材細小外，相比同齡健康孩子，其腸道微生物群落亦不完整或「不成熟」，學者相信這是他們發育較差的原因之一，但認為並非所有食物都適合改善問題。

密蘇里州聖路易斯市的華盛頓大學學者，遂研究孟加拉健康兒童腸道中微生物群落的主要種類，然後在老鼠測試哪種食物有助相同的腸道微生物種類培育。研究員接着邀請68名12至18個月大的營養不良孟加拉兒童，測試進食不同種類的餐單1個月。結果發現，包括香蕉、鷹嘴豆和花生的餐單效果最好，這些食物有助改善與骨幹發育、大腦發展及免疫系統相關的腸道微生物；以米和扁豆為主的餐單效果則較差，甚至可能傷害腸道微生物。

研究主要作者戈登（Jeffrey Gordon）稱，他們暫未能完全確定為何這些食物最有效，但已展開一個更大型的研究，了解這飲食習慣長遠是否有助兒童的體重和身高。研究報告周五（12日）在《科學》期刊發表。

（BBC）

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