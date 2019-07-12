澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登　遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿 (17:46)

澳洲「烏魯魯-卡達族塔國家公園管理委員會」2017年通過，在今年10月底全面封閉烏魯魯巨石的攀登步道。禁令宣布後，到訪巨石的遊客人數持續上升。2018年到訪巨石所在的國家公園人數逾37萬人，較前一年多20%。從網民日前上載的照片可見，大批旅客在登山步道大排長龍，緊接攀上岩頂。本周較早時拍攝到巨岩有大量遊客的米內特（Glenn Minett）表示，烏魯魯巨石附近的露營地點擠滿旅客，就連貨車停泊處亦有人紮營。

當地不僅人滿為患，澳洲中部旅遊局行政總裁施韋爾（Stephen Schwer）稱，蜂擁而至的遊客遺下大量垃圾。他說：「他們以為在巨石沿路免費露營是一件好事，但他們實際上是闖入了牧民、（原住民跟澳洲政府）共同管理和受保護的土地。」

當地人指有駕駛旅行車的人會索性在沿路棄置馬桶水箱，亦因為巨石附近可丟棄垃圾的地點不多，所以他們都隨處扔垃圾。原住民組織發言人批評旅客在現場大小二便和隨處丟棄尿片，令人噁心。封岩決定源於尊重原住民的意願，因他們視巨石為精神象徵。

（綜合報道）

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