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特朗普放棄明年人口普查問國籍　另發行政命令促各部門交人口數據 (14:24)

美國總統特朗普周四（11日）宣布，放棄在2020年的人口普查中加入公民身分問題。但他強調並不會放棄確認美國公民身分，他同時宣布發布行政命令，要求各部門及聯邦機構，向商務部提交美國公民及非美國公民的人口統計數據。

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特朗普於白宮舉行的記者會上表示，「我為自己身為美國公民感到自豪，你們也是。唯一不為此自豪的，是那些為『公民』這個詞與我們爭鬥的人」。

與特朗普一同出席記者會的司法部長巴爾（William Barr）表示，持續的法律抗爭將阻礙美國政府展開2020年人口普查，在操作層面上，最高法院的裁決已截斷了所有途徑。他強調，本屆政府遇到的是「程序」上的障礙，而非「法律」障礙。

參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）於Twitter發文表示，「特朗普人口普查的失敗代表民主和公平的重大勝利，所有人都會被計算在人口中，沒有人會被總統及其任性的行為威嚇」，他亦批評特朗普太遲放棄加入公民身分問題的決定。

美國公民自由聯盟（ACLU）表示，他們會持續監察政府計算移民人口的行動。

最高法院上月底已裁定，政府理據不足，不可在人口普查加入公民身分問題。但特朗普一度堅持，並指示司法部繼續尋找相關法律依據。有美國人口普查局官員表示，若在人口普查中加入公民身分問題，將阻礙約160萬至650萬移民人口參與普查，他們或因害怕移民身分曝光而拒絕如實作答，最終令結果偏離事實。

（法新社/路透社/中新社）

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