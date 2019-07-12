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涉盜芝加哥企業逾3000份商業機密文件　中國軟件工程師面臨9控罪 (11:30)

美國司法部周四（11日）表示，一名57歲中國軟件工程師涉於5年前任職芝加哥一間火車製造商期間，盜取逾3000份商業機密文件，並帶回中國。聯邦調查局（FBI）已對其發布通緝令。芝加哥聯邦法院近日公開起訴書，該工程師正面臨9項控罪。

芝加哥聯邦法院近日公開一份2017年12月的起訴書。起訴書指出，姚旭東（Xudong Yao，音譯），別名為William Yao，2014年8月起在芝加哥一間火車製造商工作，他於兩周內下載超過3000份有關專利火車操作系統的商業機密文件，當中有9份完整的文件敘述了控制系統的原始碼，以及詳細列出如何操作。

起訴書指出，姚旭東之後開始在中國求職，並繼續下載機密文件，直至2015年2月被解僱，但解僱原因並不涉盜竊。他其後返回中國，於2015年7月在一間汽車遠程信息處理系統服務供應商工作，4個月後攜同竊取的資料前往芝加哥奧黑爾國際機場，之後又返回中國。

FBI通緝令的資料顯示，姚旭東在中國出生，已入籍美國。檢控官相信，姚旭東目前身在中國，他將面臨9項控罪及最高10年監禁刑期。

美國司法部公布這份2017年12月的起訴書，正值美國要求中國改變政策，加強保護美國知識財產，包括抑制據稱的竊取商業機密行為等。

（路透社/中央社）

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