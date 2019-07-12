報道︰華府暫不對伊朗外長實施制裁　仍盼外交解決紛爭　 (10:16)

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兩名消息人士並無解釋華府決定不制裁扎里夫的理由。熟知內情的其中一名消息人士表示，國務卿蓬佩奧反對現階段將扎里夫納入制裁名單內，形容頭腦冷靜派仍佔上風，因為他們看不到制裁扎里夫能起作用。

美國國務院對路透社的報道未予置評。國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周四表示，華府尋求外交解決方案，並重申特朗普聲言願意「無條件」與伊朗一方會面，又稱已請求盟友促請伊朗為緊張局勢降溫，並且不要騷擾美國盟友或其利益，不要對區內發出恐嚇。

報道指出，美國財政部內部正傳閱一份宣布對伊朗外長實施制裁的新聞稿草稿。被問及為何尚未採取行動制裁扎里夫時，財政部發言人周二引述一名政府高層官員較早時表示，正研議對德黑蘭實施進一步制裁的各種途徑，外長扎里夫是制裁對象的關鍵人物，有新消息將會公布。

聯合國紐約總部下周將舉行關於可持續發展目標的部長級會議。若美國希望扎里夫參加會議，將須向他發簽證，外界推測這是華府暫時不對扎里夫實施制裁的另一考慮因素。

（路透社）

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