國際
下一篇 上一篇

報道︰華府暫不對伊朗外長實施制裁　仍盼外交解決紛爭　 (10:16)

美國與伊朗關係愈趨緊張，美國總統特朗普上月宣布對伊朗官員實施新制裁，包括伊朗最高領袖哈梅內伊、外長扎里夫。但據路透社周四引述兩名消息人士報道，美國決定不對外長扎里夫實施制裁，此舉或意味着華府仍對透過外交途徑解決紛爭留有一線空間。

相關報道︰美新制裁針對哈梅內伊 特朗普稱將持續數年

兩名消息人士並無解釋華府決定不制裁扎里夫的理由。熟知內情的其中一名消息人士表示，國務卿蓬佩奧反對現階段將扎里夫納入制裁名單內，形容頭腦冷靜派仍佔上風，因為他們看不到制裁扎里夫能起作用。

美國國務院對路透社的報道未予置評。國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）周四表示，華府尋求外交解決方案，並重申特朗普聲言願意「無條件」與伊朗一方會面，又稱已請求盟友促請伊朗為緊張局勢降溫，並且不要騷擾美國盟友或其利益，不要對區內發出恐嚇。

報道指出，美國財政部內部正傳閱一份宣布對伊朗外長實施制裁的新聞稿草稿。被問及為何尚未採取行動制裁扎里夫時，財政部發言人周二引述一名政府高層官員較早時表示，正研議對德黑蘭實施進一步制裁的各種途徑，外長扎里夫是制裁對象的關鍵人物，有新消息將會公布。

聯合國紐約總部下周將舉行關於可持續發展目標的部長級會議。若美國希望扎里夫參加會議，將須向他發簽證，外界推測這是華府暫時不對扎里夫實施制裁的另一考慮因素。

（路透社）

其他報道︰英指伊朗圖截運油輪 遭英艦逼退

其他報道：蔡英文抵美國紐約

其他報道：12歲童黨涉強姦 德掀刑責年齡爭議 未達14歲界線獲放生

相關字詞﹕伊朗 美國 美伊緊張 制裁 扎里夫 編輯推介

上 / 下一篇新聞

學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育
學者研孟加拉童腸道微生物　證膳食含豐富香蕉花生鷹嘴豆助發育
澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登　遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿
澳洲烏魯魯巨石10月下旬禁攀登　遊客蜂擁遺大量垃圾惹不滿
BBC：波音涉藉快速補償　騙獅航死難者家屬簽文件阻追究
BBC：波音涉藉快速補償　騙獅航死難者家屬簽文件阻追究
特朗普放棄明年人口普查問國籍　另發行政命令促各部門交人口數據
特朗普放棄明年人口普查問國籍　另發行政命令促各部門交人口數據
涉盜芝加哥企業逾3000份商業機密文件　中國軟件工程師面臨9控罪
涉盜芝加哥企業逾3000份商業機密文件　中國軟件工程師面臨9控罪
推特全球「死機」1小時　白宮︰正值特朗普召開社交媒體峰會
推特全球「死機」1小時　白宮︰正值特朗普召開社交媒體峰會
加拿大航空客機遇強烈氣流　約35人受傷
加拿大航空客機遇強烈氣流　約35人受傷
默克爾奏國歌期間安坐　健康續受關注
默克爾奏國歌期間安坐　健康續受關注
男子闖白金漢宮　遊蕩4分鐘被捕
男子闖白金漢宮　遊蕩4分鐘被捕
研究：純果汁等含糖飲品或增患癌風險　建議每日最多飲一杯
研究：純果汁等含糖飲品或增患癌風險　建議每日最多飲一杯
兒子遭陌生人誕下  加州夫婦告烏龍受孕中心
兒子遭陌生人誕下  加州夫婦告烏龍受孕中心
德國12至14歲五少年涉輪姦18歲少女　四人因年紀小獲釋
德國12至14歲五少年涉輪姦18歲少女　四人因年紀小獲釋
學術界宣布進入氣候危機　全球逾7000學府響應對抗
學術界宣布進入氣候危機　全球逾7000學府響應對抗
英政府：伊朗違國際法　圖阻英油輪通過霍爾木茲海峽
英政府：伊朗違國際法　圖阻英油輪通過霍爾木茲海峽
希臘北部惡劣天氣侵襲　6遊客死逾百傷
希臘北部惡劣天氣侵襲　6遊客死逾百傷
法擬徵科企數碼稅　特朗普下令調查　美或關稅報復
法擬徵科企數碼稅　特朗普下令調查　美或關稅報復
男子遭尼加拉瀑布捲走　獲救僅輕傷
男子遭尼加拉瀑布捲走　獲救僅輕傷
默克爾迎外賓突身體顫抖　月內第三次
默克爾迎外賓突身體顫抖　月內第三次
連日遭特朗普抨擊　英國駐美大使達羅克辭職
連日遭特朗普抨擊　英國駐美大使達羅克辭職
奈良公園9鹿誤食膠袋亡　胃內垃圾最重4.3公斤
奈良公園9鹿誤食膠袋亡　胃內垃圾最重4.3公斤
居英華人平均時薪比英國白人多約三成
居英華人平均時薪比英國白人多約三成
被朝鮮驅逐否認從事間諜活動　澳洲留學生嘆難留朝繼續學術研究
被朝鮮驅逐否認從事間諜活動　澳洲留學生嘆難留朝繼續學術研究
兩美軍涉收受利益　偷運墨西哥非法移民到美國
兩美軍涉收受利益　偷運墨西哥非法移民到美國
特朗普Twitter封鎖異見網民　法庭稱違憲
特朗普Twitter封鎖異見網民　法庭稱違憲
美國國務院前僱員認收受利益　向華情報人員泄密
美國國務院前僱員認收受利益　向華情報人員泄密