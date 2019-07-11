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英政府：伊朗違國際法　圖阻英油輪通過霍爾木茲海峽 (16:15)

美國有線新網絡（CNN）引述美國官員報道，5艘伊朗革命衞隊艦艇周三（10日）於波斯灣試圖扣押一艘英國運油輪未果。英國政府今表示，3艘伊朗船隻當時試圖阻礙英國油輪通過，迫使英軍護衛艦「蒙特羅斯」號介入。伊朗否認阻礙通道。

英國政府發聲明表示，3艘伊朗船違反國際法，周三企圖阻止英國油輪「遺產」號（Heritage）通過霍爾木茲海峽，迫使英國護衛艦「蒙特羅斯」號（HMS Montrose）駛至伊朗船與「遺產」號之間，並向伊朗船發出口頭警告，伊朗船其後駛離。聲明說：「我們關注這舉動，並繼續要求伊朗當局緩和地區局勢。」伊朗革命衛隊否認阻礙英油輪前行，表示「在過去24小時，伊朗沒有與任何外國船隻發生衝突，包括英國」。

CNN引述美國官員報道，「遺產」號當時正航行於波斯灣，準備進入霍爾木茲海峽航道時，一艘伊朗船駛近，下令油輪改變航道，美方飛機當時正在上空飛行，拍下事發經過。報道指出，「蒙特羅斯」號當時在遠處護衛該油輪，隨即將槍口對準伊朗船隻，口頭警告後，伊朗船撤離。

英國皇家海軍7月4日在英國海外領土直布羅陀附近水域，扣押一艘疑運送伊朗石油到敘利亞的油輪「Grace 1」，伊朗譴責是「非法扣押」，傳召英國駐德黑蘭大使表示抗議。

（法新社/CNN）

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