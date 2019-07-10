居英華人平均時薪比英國白人多約三成 (18:29)

國家統計辦公室（ONS）根據2012至2018年的僱佣數據，分析10個居英族群、年滿16歲至64歲僱員薪酬情況，發現2018年華人的時薪中位數以15.75英鎊（約154港元）居首，比平均時薪12.03英鎊（約117港元）的英國白人多出約30％。第二位的印度人時薪13.47英鎊（約131港元），第三位的混血族群得12.33英鎊（約120港元），時薪最少的孟加拉裔為9.6英鎊（約94港元）。

全英國16歲至64歲僱員之中，英國白人佔79.5％，其次是英國以外白人的7.9％，華人僅佔「打工仔」人口的0.5％，屬「包尾」。就業率方面，最高的為英國以外白人，佔81.7％；華人為60.7％，低於英國整體的75.8％就業率。

倘以兩性薪酬差距論，各族群除了孟加拉裔，皆是男多女少，以印度、華人、英國白人的差異最大，男女分別相差23.2％、19.1％和18.5％。至於是否生於英國也是一大影響薪酬因素，英國土生華人薪酬高於英國白人，非土生華人則低於英國白人。

（英國廣播公司）

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