美國國務院前僱員認收受利益　向華情報人員泄密 (11:55)

美國司法部表示，63歲的克萊本是美國國務院辦公室管理專員，曾駐北京和上海，她自2007年初，接觸兩名自稱是中國國家安全部人員的男人。據司法部稱，兩名男人給克萊彭提供「數以萬計」美元的現金與禮物，以換取國務院的文件與消息，内容包括美國經濟策略及中美重要人士的互訪資料。

克萊本在兩年前被捕，但未被檢控間諜罪名。她在今年4月承認串謀詐騙美國，欺騙調查人員，而且作為一位具接觸高度機密情報權限的政府人員，非法隱瞞與外國特工接觸的事情。

FBI署任助理局長塞萊克（John Selleck）表示，華府持續面對中國情報機向能夠接觸美國安全機密人士埋手的威脅，今次判刑顯示，那些背叛美國民眾信任的人要對他們的行為負責。

今年5月，美國中央情報局（CIA）前探員馬洛里（Kevin Mallory）被指控替中國從事間諜活動，泄露美國國防機密，被判刑20年。另外，CIA華裔前僱員李振成（Jerry Chun Shing Lee）被控幫助中國摧毁中情局在華間諜網絡，去年1月被捕，將於8月23日判刑，最高可判囚終身。

（法新社/中央廣播電臺）

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