遭英大使批笨拙無能　特朗普稱對方「古怪愚蠢」 (22:54)

英國駐美國大使達羅克（Kim Darroch）狠批美國總統特朗普「笨拙」、「無能」的外交電文日前外泄後，特朗普周日（7日）暗示英國應撤換達羅克。英國首相文翠珊的發言人周二（9日）表示，達羅克會在文翠珊的「全力支持」下繼續駐美職務。特朗普周二在Twitter發帖，形容達羅克「古怪」（wacky），批評他是「一個非常愚蠢的男人」（a very stupid guy）。
2016年1月上任的達羅克，原定周二與英國國際貿易大臣霍理林到訪美國白宮，但BBC周二報道，達羅克將缺席這次行程。
除了批評達羅克「愚蠢」，特朗普亦在Twitter叫達羅克與英國首相文翠珊「談談他們失敗的脫歐談判」，稱自己曾告訴文翠珊應如何達成英國脫歐協議，但文翠珊「堅持走她自己的愚蠢道路（foolish way）」，最終無法達成協議，特朗普形容這結果是「災難」。
英國《每日郵報》日前引述一批2017年至今的機密外交電文，揭發英國駐美國大使達羅克（Kim Darroch）在向英國政府匯報美國總統特朗普的性格，形容他「笨拙」、「不可靠」和「無能」。美國有線電視新聞網絡（CNN）其後引述英國政府消息，確認電文屬實。英國政府加緊追查外泄源頭時，高官統一口徑，僅強調為電文外泄一事、而非電文內容向美國致歉。