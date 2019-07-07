再有難民船泊意大利蘭佩杜薩島　副總理斥勿當「垃圾場」 (21:59)

載有41名難民的救援船「Alex」掛有意大利旗，昨日由意國海軍和海上巡邏船護送到蘭佩杜薩港，但船上難民不可上岸。當局同日宣布要扣留救援船，並以涉嫌協助非法入境而扣查船長，船上難民今日（7日）登岸。救援船所屬的人道組織「Mediterranea」發言人表示，由於船上的衛生情况問題，令他們迫於無奈只能前往最接近的港口。

意大利去年禁止救援船泊岸後，上月再推新措施，救援船未經許可泊岸面臨罰款5萬歐元（約43萬港元）。薩爾維尼在「Alex」泊岸後表示考慮把罰款增至100萬歐元。意大利《晚郵報》上周六公布民調顯示，59%受訪者認同薩爾維尼禁止救援船泊岸的做法。

（BBC／路透社）

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