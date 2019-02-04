倫敦警察工會主席：中國採用面容辨識技術絕對正確　倫敦部分地區應全日部署 (13:40)

馬什以2017年倫敦橋恐襲事件為例，稱事發前英國警方正追蹤涉事恐怖分子，惟對方其後失去蹤影；如果在倫敦部分地區全日24小時部署有關系統，將可阻止所有類似事件發生。

馬什又強調，雖然自己認為中國是一個非常具侵略性的國家，也不認同中國很多的所作所為，但單單在採用面容辨識技術這一方面，中國此舉是「絕對正確」的。

英國下議院議員戴德偉回應馬什言論時稱，中國採用有關技術在於監控民眾，馬什可能被中國的文宣所影響；反監控人權機構「Big Brother Watch」則認為，馬什作為英國警方代表之一，對其有關言論不寒而慄，也給英國公眾自由響起警號。

內地官媒《環球時報》專欄「耿直哥」報道有關新聞時則強調，採用面容辨識技術是世界大趨勢，又批評西方媒體報道中國面容辨識技術時，總是充斥「打壓穆斯林」一類的偏見，指出「雖然在西方媒體對中國的持續抹黑下，西方正在對物美價廉的中國技術築起意識形態的高牆，但最後在發展中落後的，一定不會是中國」。

（天空新聞/環球時報）

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