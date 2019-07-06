警察疏忽錯認身分　車禍毁容重傷翁遭陌生人拔維生儀器 (19:06)

69歲男子布里特曼（Elisha Brittman）4月29日被發現赤裸重傷伏於一輛車下不省人事，由於臉部重創毁容，身分不明，救護人員把他送到默西醫院（Mercy Hospital）搶救。數日後，警方通過面部照片認人，通知醫院那傷者叫本內特（Alfonso Bennett），醫院職員遂按資料聯絡。本內特的姊妹趕至醫院，因完全認不出傷者而萌生疑竇，但院方堅持警方的認證。當時傷者情况惡劣，院方希望家屬作醫療決定，姊妹於是簽署決定幫他挪走呼吸器，傷者隨後於5月23日離世。

惟當本內特家人為死者購置了棺木、辦理後事之際，本內特本人外遊歸來，並於5月30日出現於親人家門，大家才揭發擺了個大烏龍。驗屍官依據指紋證實死者是布里特曼。其時，布里特曼的家人已尋找他的下落有好幾星期，他們領回遺體安葬，但憤慨警方程序錯失，連指紋、DNA都沒有配對，結果令布里特曼死於「他人之手」。

兩個家庭現聯合向芝加哥市政府和默西醫院興訟，要求每個被告單位為疏忽、錯誤死亡、情緒困擾，各賠逾5萬美元（39萬港元）。芝加哥市政府和院方暫時未有回應，警方表示正調查事故。

（CNN/AOL）

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