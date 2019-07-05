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四肢癱瘓病人移植神經線　13人重拾手部活動能力 (22:53)

脊髓神經受損會影響肢體活動能力，甚至導致癱瘓。澳洲墨爾本有醫療團隊早前成功為13名病人移植神經線，讓他們重拾手部活動能力，相信是首次應用神經移植技術治療脊髓受傷病人。

奧斯汀健康醫院（Austin Health）外科醫生范齊爾（Natasha van Zyl）2014年起與團隊展開研究，安排16名因車禍或運動意外等傷及脊髓致四肢癱瘓的病人，接受神經移植。醫生先切除連接脊髓與肌肉、活動正常的神經線，將之繞過受損部分後，重新連接癱瘓的肌肉及脊髓，令癱瘓的肌肉能重新接收大腦指令而能夠活動。

團隊共為這16人進行59次移植手術，雖然有兩名病人手術後永久喪失部分知覺，但有13名病人術後兩年手部活動能力大幅改善，包括能開合手掌及伸展手臂，足以應付日常生活大部分動作；餘下一人則因其他原因身亡。

參與研究的34歲男子魯賓遜（Paul Robinson），2015年2月從越野電單車上摔下後頭部着地，導致四肢癱瘓。同年12月他接受神經移植，並展開復康治療。如今他的右手已能夠拿起最多9公斤的重物，左手亦可拿起4公斤重的物件，最近更開始獨居生活，「神經移植令我的人生出現重大改變」。范齊爾稱，雖然神經移植不能令雙手完全恢復活動能力，但足以改變傷者的生活質素。研究周四（4日）在國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）刊登。

（BBC/衛報/CNN）

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