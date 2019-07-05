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10分鐘鯨吞71隻熱狗　美國大胃王徹斯納特12度奪冠 (22:45)

綽號「大白鯊」的美國大胃王徹斯納特（Joey Chestnut），周四（4日）再於紐約舉行「Nathans國際吃熱狗大賽」中衛冕，他於10分鐘內吞下71件熱狗，第12度奪冠。日裔女子須藤美貴（Miki Sudo）則於女子組中成功衛冕，奪得6連冠，兩人各可獲得1萬美元獎金（約7.8萬港元）。

來自加州聖荷西、35歲的徹斯納特，今年擊敗勁敵艾斯波（Geoffrey Esper）及斯托尼（Matt Stonie）和其他15名選手，以10分鐘吃了71件熱狗的成績奪冠，但未能超越去年創下吃了74件熱狗的紀錄。他於賽後表示，「我覺得我應該再多吃幾個」。

在女子組方面，33歲的須藤美貴於10分鐘內吃了31件熱狗，成功衛冕兼奪得6連冠，不過也比去年吃了37件熱狗少，她賽後表示感覺「很棒」。她擊敗去年在同一比賽中奪得第二的勁敵樂斯寇（Michelle Lesco）及李蕙（Juliet Lee）和其他12名選手。樂斯寇今年吃了26件熱狗，奪得第2名。

目前「Nathans國際吃熱狗大賽」女子組最高紀錄是由「黑寡婦」托馬斯（Sonya Thomas）所創，她曾在10分鐘內吃了45件熱狗。

周四（4日）是美國國慶，多個城市都舉行吃熱狗大賽慶祝，當中以紐約舉行「Nathans國際吃熱狗大賽」最為矚目。第一屆比賽是於1972年舉行，其後成為每年7月4日國慶日的指定活動，並吸引大批民眾到場觀賽，去年更有逾114萬人透過電視直播觀看比賽。

（美國有線電視新聞網/中央社）

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