兩中國人涉入侵日本7-11電子支付帳戶被捕　最少900人損失共近400萬 (22:11)

7pay於周一（1日）才正式推出，用戶在確定以現金儲值或綁定信用卡等付款方式後，便能透過智能手機App購物，目前約有150萬名用戶。7pay公司社長小林強周四（4日）公布，有用戶發現帳戶在不知情下被增值及使用，估計涉及900人受害，損失逾5500萬日圓。公司已暫停提供增值服務及招收新用戶。

東京都警視廳周四表示，在新宿歌舞伎町一間7-11分店，拘捕兩名涉盜用7Pay帳戶的中國男子，分別為22歲的張升（音譯）及25歲的王潤飛（音譯）。警方稱，兩人周三到7-11購買40盒電子煙煙彈，總值20萬日圓（約1.4萬港元），結帳後向店員要求稍後取貨；其時恰好被盜用帳戶戶主與7-11聯絡，最終警方在兩疑犯返回店面時，以欺詐未遂的罪名拘捕兩人。

張升稱，早前透過微信認識幕後指使者，對方要求他以其提供的7Pay帳戶及密碼購買電子煙煙彈，換取每盒煙彈300日圓（約21.6港元）的報酬。

（日本放送協會/朝日新聞）

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