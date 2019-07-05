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【逃犯條例】英外相籲港府從根本問題了解示威　拒排除對中國實施制裁 (13:55)

政府修訂《逃犯條例》爭議未息，觸發連場示威衝突及暴力事件，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周四（4日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，表示英國堅定不移支持香港及其自由，當被問到會否因此對中國實施制裁或驅逐中國外交官時，侯俊偉對兩者都不排除。

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侯俊偉兩度被問到是否會展開制裁或是驅逐中國外交官，他拒絕排除有此可能性並說，「沒有外交大臣能準確說出在這種情況下可能會發生的事。你需要使用（美國前總統）克林頓（Bill Clinton）提過的『戰略模糊政策』（strategic ambiguity）」。

侯俊偉呼籲香港有關當局勿以示威期間發生的事作為鎮壓的藉口，稱解決暴力的方法不是鎮壓，而是應了解市民示威的根本問題，亦即市民擔心《逃犯條例》修訂通過後，會失去畢生享有的自由。

對於《環球時報》社評批評他自私，將政治利益放在中英良好關係之上，侯俊偉回應稱，對北京的行徑不感意外，並指出「中國精於這種言論」。他表示，英國認同香港是中國的一部分，但中英之間也有協議，希望中國也能尊重。

（衛報/英國廣播公司/中央社）

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