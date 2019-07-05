【逃犯條例】英外相籲港府從根本問題了解示威　拒排除對中國實施制裁 (13:55)

政府修訂《逃犯條例》爭議未息，觸發連場示威衝突及暴力事件，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周四（4日）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，表示英國堅定不移支持香港及其自由，當被問到會否因此對中國實施制裁或驅逐中國外交官時，侯俊偉對兩者都不排除。
侯俊偉兩度被問到是否會展開制裁或是驅逐中國外交官，他拒絕排除有此可能性並說，「沒有外交大臣能準確說出在這種情況下可能會發生的事。你需要使用（美國前總統）克林頓（Bill Clinton）提過的『戰略模糊政策』（strategic ambiguity）」。
侯俊偉呼籲香港有關當局勿以示威期間發生的事作為鎮壓的藉口，稱解決暴力的方法不是鎮壓，而是應了解市民示威的根本問題，亦即市民擔心《逃犯條例》修訂通過後，會失去畢生享有的自由。
對於《環球時報》社評批評他自私，將政治利益放在中英良好關係之上，侯俊偉回應稱，對北京的行徑不感意外，並指出「中國精於這種言論」。他表示，英國認同香港是中國的一部分，但中英之間也有協議，希望中國也能尊重。
（衛報/英國廣播公司/中央社）
逃犯條例 相關報道：
謝偉俊同意成立獨立調查委員會 莫乃光：特首約見學生不應只考慮安全
UK Foreign Secretary Jeremy Hunt urges authorities in Hong Kong not to use protests as a "pretext for repression"https://t.co/vnqq3Ym2Kf pic.twitter.com/vQWxVonyEo— BBC News (UK) (@BBCNews) 2019年7月2日
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 編輯推介