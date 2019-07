【逃犯條例】英外相籲港府從根本問題了解示威　拒排除對中國實施制裁 (13:55)

相關報道︰劉曉明批英為違法分子撐腰 英外相:倘鎮壓不啞忍

侯俊偉兩度被問到是否會展開制裁或是驅逐中國外交官,他拒絕排除有此可能性並說,「沒有外交大臣能準確說出在這種情況下可能會發生的事。你需要使用(美國前總統)克林頓(Bill Clinton)提過的『戰略模糊政策』(strategic ambiguity)」。

侯俊偉呼籲香港有關當局勿以示威期間發生的事作為鎮壓的藉口,稱解決暴力的方法不是鎮壓,而是應了解市民示威的根本問題,亦即市民擔心《逃犯條例》修訂通過後,會失去畢生享有的自由。

對於《環球時報》社評批評他自私,將政治利益放在中英良好關係之上,侯俊偉回應稱,對北京的行徑不感意外,並指出「中國精於這種言論」。他表示,英國認同香港是中國的一部分,但中英之間也有協議,希望中國也能尊重。

