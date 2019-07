周四是美國國慶獨立日(Independence Day),慶祝活動由傍晚開始,包括特朗普在象徵和平的林肯紀念堂發表演說,以及舉行閱兵儀式。

特朗普在國慶演說中表示,「我們的國家今日比以往任何時候更強大。現在她是最強大的(Our nation is stronger today than it ever was before. It is its strongest now)」。

特朗普發表演說時讚揚軍隊,並講述不同部隊的故事;當軍機飛越華盛頓上空時,即在演說中讚許空軍表現英勇,「65年來,沒有敵人方空軍能殺死一名美國士兵,因為天空屬於美國」。

外界批評,美國國慶活動向來不具政治或黨派色彩,但特朗普一反傳統,令國慶演說變成美化自己及有助他爭取連任的個人政治騷。在慶祝國慶時林肯紀念堂展示M1阿布拉姆斯(Abrams)坦克等軍車,展示美國軍力,此舉亦被抨擊令向來獨立的軍隊政治化。

