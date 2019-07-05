美國南加州6.4級地震　海軍炸彈測試區設施損毁 (11:37)

【11:30】地震發生後，部分地區停電，有道路出現裂縫，泄漏氣體。加州州長Gavin Newsom頒布震央附近的Ridgecrest進入緊急狀態，以便調撥聯邦資源協助救災。當地醫院疏散病人到安全地方，以防受餘震影響。
地震震央位於美國海軍沙漠炸彈測試區域邊緣，該區又稱中國湖（China Lake）。中國湖一名官員表示，其設施遭到「嚴重破壞」，包括發生火警、漏水和泄漏有害物質。海軍航空武器站一名指揮官其後在新聞發布會上表示，正評估損毁情況，但拒絕透露詳情。
海軍航空武器站佔地445,000公頃，該處空域受嚴格管制。 海軍在該武器站內研發和測試導彈、炸彈、砲彈、其他戰爭彈藥，以及用作這些武哭的飛機。
【07:49】美國加州南部發生6.4級地震，美國總統特朗普在Twitter表示，情況目前似乎已受控。
南加州Ridgecrest附近當地時間周四（4日）發生6.4級地震，當局稱，接獲至少24宗醫療及火災事故並已處理。多座建築物損毁，多人受輕傷。當地消防部門表示，暫未有具體傷亡數字。
有地震專家表示，今次是南加州1999年以來最強烈的地震。另外，1994年，洛杉磯Northridge曾發生6.6級地震。