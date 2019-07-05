美國南加州6.4級地震　海軍炸彈測試區設施損毁 (11:37)

地震震央位於美國海軍沙漠炸彈測試區域邊緣，該區又稱中國湖（China Lake）。中國湖一名官員表示，其設施遭到「嚴重破壞」，包括發生火警、漏水和泄漏有害物質。海軍航空武器站一名指揮官其後在新聞發布會上表示，正評估損毁情況，但拒絕透露詳情。

海軍航空武器站佔地445,000公頃，該處空域受嚴格管制。 海軍在該武器站內研發和測試導彈、炸彈、砲彈、其他戰爭彈藥，以及用作這些武哭的飛機。

【07:49】美國加州南部發生6.4級地震，美國總統特朗普在Twitter表示，情況目前似乎已受控。

南加州Ridgecrest附近當地時間周四（4日）發生6.4級地震，當局稱，接獲至少24宗醫療及火災事故並已處理。多座建築物損毁，多人受輕傷。當地消防部門表示，暫未有具體傷亡數字。

有地震專家表示，今次是南加州1999年以來最強烈的地震。另外，1994年，洛杉磯Northridge曾發生6.6級地震。

（路透社／中央社／中新社）

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