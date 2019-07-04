德毒販潛逃泰國賣燒雞爆紅　被揭紅色通緝令逃犯就擒 (21:41)

泰國移民局人員表示，34歲的費南斯巴納（Maximilian Fernsebner）涉及販毒、盜竊和管有及分發兒童色情物品罪名。他2017年首次入境泰國時，國際刑警尚未對他發出紅色通緝令。後來費南斯巴納被通緝的消息傳出，他為避風頭一度離開泰國，至外界注意力消減後才再偷渡回泰，獲安排與一名泰國女子結婚，並搬到女方家鄉巴衝縣的村莊居住。

費南斯巴納與妻子在街頭賣燒雞，由於燒雞味道好，有民眾今年5月拍下其攤檔的照片在網上分享，吸引大批網民讚賞。這次「爆紅」亦引起當局注意。移民局人員周二（2日）表示，當局對費南斯巴納作例行檢查，包括向德國大使館查詢其紀錄，結果發現他遭國際刑警以紅色通緝令通緝。

警方派員到費南斯巴納居處欲拘捕他，但他逃進一個森林，至兩日後終「忍受不了」，聯絡遠在德國的母親表示要自首，但前提是要警察先離開，由德國駐泰國大使館人員接手案件。費南斯巴納被捕後承認，潛逃兩日期間一度匿藏在一個湖中，只靠一條膠喉呼吸。他正被警方拘留，等候引渡回德國受審。

（曼谷郵報/泰國世界日報）

其他報道：法國高考醜聞不絕 19學生涉泄試題被捕 教師「挾持」10萬份卷抗考試改革

其他報道：美國加州通過法例 禁止頭髮及髮型相關歧視