法國高考醜聞不絕　19學生涉泄試題被捕　教師「挾持」10萬份卷抗考試改革 (18:30)

高考數學試題上月被人以文字信息及WhatsApp泄漏，但教育部門決定不取消約有37萬名學生參加的考試。當局調查後，分別於周二及周三（2及3日）拘捕共19名學生，其中12人仍被扣留。巴黎檢方周三表示，他們面臨考試詐騙及違反誠信等控罪。

另外，法國將於2021年改革高考（業士文憑考試，baccalaureate）制度，擬引入更多持續評估，減少依賴單一考試。數以千計教師及民眾連月上街示威，要求重啟高考改革的討論；一批教師本周更威脅不會交還約10.8萬份高考試卷，以示抗議改革。

法新社報道，全國共有約400萬份高考試卷，教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）形容，「挾持」試卷事件為放榜帶來「小危機」，但當局會盡力確保高考可如期放榜。他又稱，教師拒絕交還試卷會造成「非常嚴重的財政後果」，警告涉事教師可被扣最多兩周薪金。

（法新社）

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