美國民居驚現逾20綠鬣蜥　佛州允居民殺蜥 (18:02)

佛州魚類與野生動物保育委員會（FWC）把該批綠鬣蜥判定為外來入侵種，估計原生地為中南美洲，鼓勵居民盡可能殺死入侵其物業的綠鬣蜥。綠鬣蜥1960年代起開始侵入佛州，最初只在南部的邁阿密戴德郡（Miami-Dade county）看到其蹤影，惟現時已蔓延至南部及西南部大部分地區。綠鬣蜥在佛州缺乏天敵，而當地的亞熱帶氣候有利其大量繁殖。隨着佛州人口不斷增長及發展，無意中為這些綠鬣蜥提供大量食物和庇護場所，只有靠北佛州相對較冷的天氣才能阻止其向北擴散。

綠鬣蜥主要進食植物，但有時亦會吃蝸牛和個別種類的蝴蝶等，威脅本地及瀕危物種。牠們也吃掉大量植物並在運河挖洞產卵，或會破壞行人道、堤岸結構以至房屋基礎，其糞便亦見於行人路及室內游泳池等，助長沙門氏菌傳播。

（CNN）

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