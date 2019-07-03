德國蟑螂抗殺蟲劑能力　一代增4至6倍 (20:45)

美國普渡大學（Purdue University）的研究人員先對俗稱德國蟑螂的德國蜚蠊（Blattella germanica）輪流施用3款殺蟲劑，然後再讓牠們抵受所有殺蟲劑的混合物，發現它們除了對接觸過的類別產生抵抗力，對其他殺蟲劑的抵抗力亦有所增強。即使研究人員持續轉換殺蟲劑，實際上仍未能減少蟑螂的數量。它們亦能把抵抗力遺傳至後代，意味着未來的蟑螂將更難以對付。

雌性蟑螂在約100天的生命周期中，大概能生產200至300隻後代。帶領研究的昆蟲學家沙夫（Michael Scharf）驚嘆：「我們會看到，其抵抗力只要一代就增加了4至6倍。」他說，目前仍未知蟑螂為何會進化得如此快，未來近乎不可能只靠化學品，而需要採取陷阱誘捕或用其他物理方式消滅蟑螂，另亦要加強衛生設施做好預防工作。有關報告上月5日刊登於《科學報告》期刊。

（德國之聲/CNN）

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